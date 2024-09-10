Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde ders başı yapan birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Başkan Yıldız, “Çocuklarımızın, ilk okul gününde heyecanına ortak olduk. Hepsine mutlu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - Başkan Onur Emrah Yıldız, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Evka-2 Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret ederek sınıfları dolaştı. Öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Başkan Yıldız, hepsiyle tek tek sohbet edip, isteklerini dinledi.

ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN HEDİYE

Başkan Yıldız, bu özel günü daha da anlamlı kılmak için Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkarken resmedildiği puzzle ile zeka küplerini çocuklara dağıttı. Minik çocukların yüzlerindeki sevinç ve heyecan görülmeye değerdi.

“BAŞARI DOLU BİR YIL DİLİYORUM”

Yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyen Başkan Yıldız, “Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim döneminin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başarılarla dolu, sağlıklı ve verimli geçmesini diliyorum. Okulların açıldığı ilk gün her zaman şenlik havasında geçmiştir. Bizde çocuklarımızın coşkusuna ve mutluluğuna eşlik etmek için Evka-2 Mahallemizde bulunan Yunus Emre İlkokulu’nu ziyaret ettik. Sınıfları gezerek öğrencilerimizle sohbet ettik. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin desteğiyle, çocuklarımızın bu eğitim öğretim yılını en iyi şekilde tamamlayacağına yürekten inanıyorum. Çiğli Belediyesi olarak, okullarımızın ve öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına çözüm üretmek için imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.