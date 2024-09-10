Suriye ve Irak kuzeyinde terör hedefleri imha edildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakanlık, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1833427194531418302