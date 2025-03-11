Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 7/24 açık olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi, açıldığı günden itibaren yüz binlerce genci ağırlayan Mümine Şeremet, Mimar Sinan ve Karapınar Kütüphanelerinde her gün 500 öğrenciye iftar, 150 öğrenciye ise sahur ikram ediyor. Ramazan ile birlikte ilçe genelinde birçok etkinliğe imza attıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Uyumayan Kütüphanelerimizde ramazan ayında da yüzlerce gencimizi ağırlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimize iftar ve sahur ikramında bulunuyor, onlarla aynı sofraları paylaşıyoruz. Onların enerjisinden güç alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın uyumayan kütüphanelerinin sadece Yıldırım’a değil tüm Bursa’ya hitap ettiğini ve Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimiz, geleceğimiz. Onların eğitimlerine gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için hizmete açtığımız kütüphanelerimize gösterdikleri ilgi mutlu etmekle kalmıyor. Motivasyonumuzu arttırıyor, yeni gençlik yatırımları için bizi teşvik ediyor" dedi.