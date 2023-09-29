Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) 2023-2024 yılları sezon açılışına katıldı. Hakemlere yeni sezonda başarılar dileyen Ekrem Yüce, sporu bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, spora, sporcuya ve sporun tüm alanlarına desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından düzenlenen sezon açılış programına katıldı. Hakem ve Gözlemciler Evi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Yüce’nin yanı sıra Dernek Başkanı Gürkan Tekneci, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir, Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Özgür Aygün, Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan, Büyükşehir bürokratları ve hakemler yer aldı. Başkan Yüce’yi meşalelerle karşılayan genç hakemler, destekleri dolayısıyla Yüce’ye teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan TFFHG Dernek Başkanı Gürkan Tekneci, destekleri dolayısıyla Başkan Yüce’ye teşekkür edip yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Sakarya İl Hakem Kurulu Başkanı Özgür Aygün, yeni sezonda tüm hakemlere başarılar dileyerek, “Spor Şehri Sakarya unvanının karşılığını vermek için çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir’de yeni sezonda hakemlere sağlık ve başarı diledi. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen ve hakemlere başarı temenni eden Yüce, “Şehrimiz her geçen gün sporla ilgili kendinden bahsettiriyor. Dünya Bisiklet Şehri unvanını şehrimize kazandırdık. Ardından Avrupa Spor Şehri unvanı ile şehrimiz için yeni bir kazanım daha elde ettik. Bu unvanlar kolay kazanılmadı. Pek çok parametreyi sağlayıp, yoğun bir gayretle Sakaryamıza bu unvanları kazandırdık. İnşallah bu çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Ekrem Yüce, sporu bir bütün olarak değerlendirdiklerini, spora ve sporcuya destekler sunduklarını kaydederek, “Şehrimizin markası Sakaryaspor için gereken desteği sağlıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Ayrıca hentbolda Avrupa ve ülkemizde mücadele eden bir takımımız var. Yeni sezonda basketbolda da olacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin spor kulübü bünyesinde madalyalar kazanıyoruz” dedi.

Başkan Yüce, hakemlere yeni sezonda başarılar dileyerek, hakemlerin yöneteceği maçların atamasını bilgisayar ortamında gerçekleştirdi. Programda Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye futbol topu hediye edildi.