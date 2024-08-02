Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe programlarına Soma ile devam etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’u ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Vatandaşların beklentilerini çok iyi bildiklerini ifade eden Başkan Zeyrek, “Örnek belediyeciliğin nasıl yapılacağını, sosyal belediyeciliğin nasıl olacağını hem Soma’da hem Manisa’mdaki 17 ilçede yaşayan herkese gösteriyoruz” dedi. MANİSA (İGFA) - Haftalık ilçe programı kapsamında Soma’yı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçede çeşitli temaslarda bulundu. Soma Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.



“BİZE VERİLEN EMANETİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ” 31 Mart’ta tarihi bir başarı elde edildiğini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, “Sorumluluğumuz çok büyük ve bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bunu başarmak için ilçe başkanlarımla birlikte çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bize güzel bir emanet verdiler. Bu emaneti en iyi şekilde temsil ediyoruz. Örnek belediyeciliğin nasıl yapılacağını, sosyal belediyeciliğin nasıl olacağını hem Soma’da hem Manisa’mda yaşayan herkese gösteriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapısı sizlere ve Manisa’mda yaşayan herkese sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

“BİZE REHBERLİK EDECEKSİNİZ” Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, “Seçim sürecinde pek çok kez Soma’yı ziyaret ettiniz. Soma’nın sorunlarına birlikte vakıf olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Belediyesi ayrımı olmadan, güç birliği, işbirliği, sevgi, saygı birliği çerçevesinde bu sorunların üstesinden geleceğimize de inanıyorum. Sizler bize rehberlik edeceksiniz, kaptanlık edeceksiniz. Biz de 17 ilçe belediye başkanı olarak size destek ve güç vereceğiz. Hem Soma’da hem Manisa genelinde güzel bir dönemin bizi beklediğini görüyor ve yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



MESLEK ODALARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ZİYARET Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçede faaliyetlerini yürüten meslek odalarına da ziyarette bulundu. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Ayan, Soma Ziraat Odası Başkanı Tuncay Kurt, Soma Nakliyeciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Doğan Vural ile bir araya gelen Başkan Zeyrek ve Başkan Okur, Soma’nın sosyal ve ekonomik gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

VARGEL KAFE’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Soma Belediyesi tarafından 13 Eylül Parkı içerisinde hizmete alınan Vargel Kafe’nin de açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, Soma’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan vargelin anısının Vargel Kafe’de yaşayacağını ifade etti. Açılışın ardından 13 Eylül Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, 5 yaşındaki İkra Günay ile resim yaptı.



“HALKLA İÇ İÇE BELEDİYECİLİK YAPACAĞIM” Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediyecilik anlayışı içerisinde olacaklarını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Sadece seçim döneminde değil, her zaman sokakta, tarlada, bağda, bahçede olacağım. Halkın sorunlarını, talep ve beklentilerini yerinde dinleyeceğim. Halkla iç içe bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğim” dedi.



BÜYÜKŞEHİR’İN HİZMET BİRİMLERİNİ ZİYARET ETTİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede hizmet verdiği birimleri de ziyaret etti. Başkan Zeyrek, Soma Bölgesel Isıtma Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Soma hizmet binası, Soma İtfaiye Amirliği ve Soma Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görev yapan ekiplerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Belediyesi diye bir ayrımın olmadığını kaydeden Başkan Ferdi Zeyrek, “Sizler Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin görünen yüzüsünüz” ifadelerini kullandı.