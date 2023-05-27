100.000 metrekarelik alana inşa edecekleri Millet Bahçesi’nin yapımına başladıklarını müjdeleyen Başkan Zolan, dev tesisin hemen yanına Büyükşehir Belediyesi Amatör Sporlar Kompleksi yapacaklarını açıkladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hallaçlar Mahallesi’nde yapımına başladıkları yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi inşaat alanında incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ufuk Yarar ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre inşaat alanını gezen Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projesini uzun süredir çalıştıklarını belirterek, dev tesisin tüm Denizli’nin ve Merkezefendi ilçesinin ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Yaklaşık 100 bin metrekare olacak Millet Bahçesi’nin Denizli Büyükşehir Belediyesinin talebi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla başladığını belirten Başkan Zolan, desteklerinden dolayı Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Millet Bahçesi içinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, amfi, kütüphane, kıraathane, satranç binası, tenis kortu ve diğer açık alan spor tesisleri olacağını ve binlerce ağacın burada toprakla buluşacağını kaydeden Başkan Zolan, “Birçok tesisin inşasıyla burası cıvıl cıvıl olacak. İnşallah 400 günde tamamlanacak. Mart-Nisan 2024’te hizmete açmayı planlıyoruz” dedi. Millet Bahçesi’nin hayal ettikleri projenin sadece bir parçası olduğunu, yapmayı hedefledikleri diğer bir tesisin de Büyükşehir Belediyesi Amatör Sporlar Komplesi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Çocuklarımıza, gençlerimize spor yapma olanağı sağlamak ve amatör spor kulüplerimizin daha geniş imkanlara kavuşması amacıyla Amatör Sporlar Kompleksi adı altında Millet Bahçesi’nin hemen yanı başında 50 bin metrekarelik bir kompleks yapacağız. Komplekste, 3200 seyirci kapasiteli bir kapalı spor salonu, okçuluk, güreş, judo, tekvando, kickboks, jimnastik, eskrim, karate, masa tenisi, pilates gibi birçok spor branşına ait salon, basketbol antrenman salonu, fitnes salonu, 2 adet toplam 4 bin seyirci kapasiteli 2. veya 3. lig maçlarının yapılabileceği standartta futbol sahası planladık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Amatör Sporlar Kompleksi’nin büyük bir proje olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile projenin bir kısmını finanse etme noktasında bir protokol de imzalamış durumdayız. Bir yıl sonra her ki tesis tamamlandığında gerçekten burası cıvıl cıvıl olacak. Spor yapan çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız Millet Bahçesi’nde dolaşacak, keyifli anlar geçirecek. Amatör Sporlar Kompleksi’nde yapılacak futbol maçları öncesinde veya sonrasında vatandaşlarımız eşiyle, çocuklarıyla, arkadaşlarla Millet Bahçesi’nde vakit geçirebilecek. İki yatırım bir arada düşünüldüğünde Denizli için fonksiyon, etki, kullanım anlamında en üst seviyede bir tesise ulaşmış olacağız. Allah’ım kazasız belasız yapmayı nasip etsin. Güç birliğiyle Denizli’mize eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bu eserler Ege Bölgesi’nde ve Türkiye'de parmakla gösterilen örnek tesis olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı uğuru olsun.”