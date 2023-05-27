Antalya Büyükşehir Belediyesi, Amsterdam merkezli moda şirketi AFWEU işbirliğiyle “Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Moda haftası etkinliğinde genç tasarımcılar düzenlenen defilede tasarımlarını sergileme imkanı buldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, AFWEU kuruluşu işbirliğinde “Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Işıklar’da bulunan Açık Basketbol Sahası’nda gerçekleşen etkinlikte genç tasarımcılar yaptıkları tasarımları sergileme imkanı buldu. Akdeniz Üniversitesi’nde Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim gören 11 öğrenci düzenlenen defile sayesinde ilham kaynaklarını sergileme fırsatı elde etti.

AFWEU kurucusu ve sahibi Aydın Acık, düzenledikleri moda haftalarında genel olarak kültürü öne çıkarttıklarını söyleyerek “Kültürümüzü öne çıkartırken de birçok ülkeden getirdiğimiz tasarımcılara platform sunuyoruz. Buradaki birinci amacımız gençlere bir destek sağlamak, onların geleceğine bir adım olabilmek. Üniversiteli gençler bölümü bitirmenin ardından bir boşluğa düşüyorlar. Yapmış olduğumuz etkinlik moral açısından da çok önemli. Multi kültürel bir şehir olmasının avantajıyla birlikte defilenin bu alanda yapılmasını destek sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bir sonraki etkinliğimizi daha büyük, daha farklı ve daha fazla öğrencimize ulaşmış olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay Genç de genç tasarımcıları ve genç girişimcileri desteklediğini ifade ederek “Akdeniz Üniversitesi’nden Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin koleksiyonlarını bu defile sayesinde izledik, çok güzel bir defileydi. Onlara tasarımlarını sergileme fırsatını da sunmuş olduk” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Mecidoğlu emeklerini sergileme imkanlarını bulduğunu söyledi. Mecidoğlu, “Öncelikle programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sektöre çıkacağız ve bu alanda belli başlı çalışmalara ufakta olsa imza atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce emeklerimizi sergileme imkanı bulduk. Bu çok değerli bir şey, çok güzel bir gündü. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize her zaman destek oldukları için. Umarım daha fazla ve daha güzel etkinlikler düzenlenir” ifadelerini kullandı.