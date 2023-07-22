Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları programları 7 branşta devam ederken, basketbol kursu yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli bir biçimde geçirmeleri, spor ile iç içe ve sağlıklı bir gelişim göstermeleri amacı ile düzenlenen yaz spor kurslarında basketbol branşı çalışmaları devam ediyor. Spor salonunda düzenlenen kurslarda 2011-2016 doğumlu sporcular kendi yaş grupları içerisinde profesyonel eğitmenler eşliğinde kişisel yeteneklerini disiplinli bir çalışma ile perçinleyerek hem öğreniyor, hem de eğleniyor. Yaz Spor Okulu etkinlikleri ile ayrıca öğrencilerin yaz boyunca kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri, sosyalleşerek yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.