Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında Tofaş, konuk ettiği PAOK’a 88-87’lik skorla mağlup oldu.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Tofaş: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O’Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

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PAOK: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

1. Periyot: 23-16 (Tofaş lehine)

Devre: 32-31 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 44-54 (PAOK lehine)

Normal süre: 70-70

1. Uzatma: 78-78

Kaynak: iha