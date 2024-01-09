Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında Tofaş, konuk ettiği PAOK’a 88-87’lik skorla mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Tofaş: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O’Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz
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PAOK: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8
1. Periyot: 23-16 (Tofaş lehine)
Devre: 32-31 (Tofaş lehine)
3. Periyot: 44-54 (PAOK lehine)
Normal süre: 70-70
1. Uzatma: 78-78Kaynak: iha