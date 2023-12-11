Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında A. Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 81-80’lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Alper Özgök
A. Efes: Shane Larkin 12, Melih Tunca 3, Erten Gazi 17, Darius Thompson 21, Can Yıldızlı 5, Justus Hollatz 3, Ercan Osmani 14, Tyrique Jones 6
Başantrenör: Erdem Can
Fenerbahçe Beko: Johnathan Montley 8, Şehmus Hazer 12, Scottie Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 8, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes 16, Tarık Biberoviç 6, Marko Guduric 6, Nick Calathes 6
Başantrenör: Dimitris Itoudis
1. Periyot: 24-21 (A. Efes lehine)
Devre: 49-44 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 69-59 (A. Efes lehine)