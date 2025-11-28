İnegöl Belediyesi Ağaç İşleri Sanayi 31. Mobilya Sokakta bölgenin parklanma ihtiyacını karşılayacak, aynı zamanda ağır tonajlı araçlar için de güvenli parklanma alanı olacak toplamda 261 araçlık otopark uygulaması yaptı. Daha önce atıl halde bulunan, zemini toprak, düzensiz ve kullanışsız, aynı zamanda kerestelerin ve benzeri sanayi malzemelerinin uygunsuz şekilde depolandığı 5673, 2516 ve 1975 m2’lik yan yana bulunan 3 ayrı alan, imar planlarında otopark olarak yer alıyordu. Bölgede parklanma noktasında ihtiyacın artması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan düzenlemeyle 160, 57 ve 44 araçlık olmak üzere 3 alanda toplam 261 araçlık otopark üretildi. Aynı zamanda bu çalışmayla beraber 2,5 metre genişliğinde ve 1400 metre uzunluğunda bisiklet yolu da oluşturuldu.

HEM ŞAHSİ ARAÇLAR HEM YÜKSEK TONAJLI ARAÇLAR KULLANABİLECEK

Asfalt uygulaması yapılıp otopark çizgileri çizilen alanda Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Çalışma hakkında açıklama da yapan Başkan Taban, “Burada hem esnaflarımızdan hem sanayi sitemizden hem de odalarımızdan bizlere ulaşan talepler neticesinde güzel bir çalışma ortaya çıkardık. 3 ayrı alanda düzenli otopark oluşturduk. Burası önceden de vatandaşlarımızca kullanılıyordu ancak alt temel malzemesinin serilmesi, kaplamasının yapılması, planlı ve düzenli parklanmayı sağlayacak çizgilerinin de çizilmesiyle bu alan ortaya çıkmış oldu. Burası hem şahsi araçların park edebileceği hem de taşımacılık yapanların da yine parklanma noktasında faydalanabileceği bir yer oldu” dedi.

BİSİKLET YOLU DA YAPILDI

Bisiklet yolu da yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, “Şehrimizde bisiklet kullanımı da oldukça yoğun. Özellikle sanayi alanlarına ulaşımda vatandaşlarımızın tercih ettiğini görüyoruz. Bu çalışmayla beraber bölgede bisiklet yolumuzu da oluşturduk. Bunları da İnegöl’ün tüm alanlarında yaygınlaştırmak istiyoruz. Ancak burada Büyükşehir Belediyemizin de desteğine ihtiyacımız var. Ulaşım başlığı büyükşehir uhdesinde. Onlarında katkılarıyla yapacağız inşallah” diye konuştu.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Bölgede yapılan çalışmayla toplamda 3 parça alanda 261 araçlık otopark oluşturduklarını hatırlatan Başkan Taban, “Çalışmanın yaklaşık maliyeti de 8 milyon 372 bin TL olarak gerçekleşti. Ben iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Daha yapacak çok işimiz var. İnegöl içerisinde benzer şekilde ıslah edilecek çok alan var. Burada daha önce kereste de depolanıyordu. Onun için de az ileride bir arazide bu depolamanın yapılması için çalışma yapıyoruz. İmar müdürlüğümüz çalışmayı sürdürüyor. Oranın da düzenli alanlar olmasını istiyoruz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.