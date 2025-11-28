Karadeniz’de Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerinin yönlendirildiği ve gerekli müdahalelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.