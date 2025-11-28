Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Antandros Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaları yakından takip eden ve Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneğini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyor, şehrimizin hafızasını yaşatıyoruz" dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları eteklerinde yer alan Antandros Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek vermesiyle kentin tarihi ve kültürel hazinelerini gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın mihmandarlığında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Müzeler Şube Müdürlüğü ile Antandros Kazı Başkanlığı arasında yapılan ‘Bilimsel kazı çalışmalarına destek protokolü kapsamında, kazılara finansal destek sağlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde Antandros’un tarihi ve kültürel değerleri, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekliyor.

Akın: "Şehrimizin hafızasını birlikte yaşatacağız"

Antandros Kenti’ndeki kazı çalışmalarını yakından takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akın, Balıkesir’in zengin tarihi ve kültürel değerleriyle eşsiz bir şehir olduğunu dile getirdi. Başkan Akın; "Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak, şehrimizin hafızasını korumaktır. Bu hafızayı birlikte yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Roma Villası Antandros’un en önemli yapısı

Balıkesir’in tarih ve kültür hazinelerinin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, Antandros Kazı Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Gürcan Polat, kent tarihinin M.Ö. 6600’lere kadar uzandığını söyledi ve kazılarda ortaya çıkan Roma Villası, nekropol alanı, mozaikler ve duvar resimleriyle Antandros’un tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. 25 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan en önemli yapının Roma Villası olduğunu belirten Prof. Dr. Polat, "Kaz Dağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi’nin en özel noktalarından birinde yükselen Antandros’un, binlerce yıllık tarihi gün ışığına çıkarmaya devam ediyor. Deniz manzarasını görebilmesi için sıralı odalardan oluşan bu özel yapı; duvar resimleri, mermer plakalar, mozaikler ve kendine ait hamamıyla dönemin ileri gelenlerinden birine ait olduğunu gösteriyor" dedi.

Nekropol alanı 750-800 yıl kesintisiz kullanılmış

"Antandros’un bir diğer zenginliği ise yaklaşık 750-800 yıl kesintisiz kullanılmış olan nekropol alanı." İfadesini kullanan Prof. Dr. Gürcan Polat, "Burada, ölü gömme geleneklerinin yüzyıllar içindeki değişimi tüm açıklığıyla izlenebiliyor. Yapılan sondajlarda ise kentin tarihinin neolitik döneme, yani M.Ö. 6600’lere kadar uzandığı tespit edilmiş durumda. Kent, iki limanıyla Kaz Dağları’ndan elde edilen kerestenin taşındığı önemli bir ticaret noktasıydı. Bunun yanında Antandros; İda Dağı’nda geçen mitosların, dünyanın ilk güzellik yarışmasının ve Aeneas’ın yolculuğunun başlangıç noktası olarak da kültürel bir miras taşıyor. Bu değerleriyle Antandros, Balıkesir’in kültürel zenginliğini gözler önüne seren ve tarih, kültür ile arkeoloji açısından kentin en güçlü hazinelerinden biri" diyen Polat, antik kenti keşfetmek isteyenler için en doğru zamanın Sonbahar ayları olduğunu dile getirdi.