Buluşmanın açılış konuşmaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Güleç ve İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğurtan Turgut tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarında, T.C. İnegöl Kaymakamı Sayın Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper Taban ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Uğurdağ yer aldı.

Türkiye Mobilya Sektörü: Ekonomik Güç ve İhracat Başarısı

Türkiye mobilya sektörü, sahip olduğu üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve istihdam gücüyle ülke ekonomisine uzun yıllardır önemli katkılar sunmaktadır. Geniş ürün çeşitliliği ve esnek üretim yapısı sayesinde sektör, değişen küresel taleplere hızla uyum sağlayabilen dinamik bir yapı sergilemektedir.

Etkinlikte, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapı Kredi Ekonomik Araştırma Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Selva Demiralp tarafından gerçekleştirilen “Küresel ve Güncel Ekonomiye Güncel Bakış” başlıklı panel konuşmasında; küresel ekonomi perspektifi ışığında sektörün mevcut konumu ve geleceğe yönelik beklentileri ele alındı.

Özellikle ihracat odaklı büyüme yaklaşımıyla Türk mobilya sektörü, uluslararası pazarlardaki varlığını her geçen gün güçlendirmekte; kalite, teslimat kabiliyeti ve rekabetçi üretim anlayışıyla küresel ölçekte tercih edilen bir konuma ilerlemektedir. Mobilya Sektör Buluşmaları, sektörün mevcut kazanımlarını ileriye taşıyacak iş birliklerinin, ortak stratejilerin ve uzun vadeli hedeflerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye Mobilya Sektöründe İnegöl’ün Yeri

Etkinliğin gerçekleştirildiği İnegöl, yıllardır Türkiye mobilya üretiminin kalbi konumunda. Doğal kaynaklar, üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve güçlü üretim geleneğiyle İnegöl, sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de mobilya sektörü için stratejik bir merkez.

Buluşmanın İnegöl’de düzenlenmiş olması, Türkiye mobilyasının geleneksel üretim birikimini, modern hedeflerle buluşturmak adına güçlü bir mesaj içeriyor.



Ortak Vizyon ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda öne çıkan mesaj; sektörün sadece bugünkü başarılarıyla yetinmeyip, uzun vadeli katkı ve sürdürülebilir büyüme için birleşik bir stratejiyle ilerlemesi yönündeydi. Katılımcılar; ihracatın artırılması, kalite standartların iyileştirilmesi, küresel rekabet gücünün korunması ve Türkiye mobilyasının dünya pazarlarında hak ettiği konuma taşınması konusunda ortak bir vizyon üzerinde hemfikir oldu. Bu doğrultuda; iş birlikleri, kolektif stratejiler, üretim-tedarik zinciri dayanıklılığı, ihracat kanallarının genişletilmesi ve sektörün tüm paydaşlarının koordinasyonu, önümüzdeki dönemde odak konular olacak.

Mobilya Sektör Buluşmaları, yalnızca bir gündem paylaşımı değil; sektörün ortak sesi, kolektif hedefleri ve gelecek vizyonu için atılmış somut bir adım. Türkiye’nin mobilya üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve küresel rekabet iddiasını yeniden gözler önüne seren, MOSFED ve İMOS’un önderliğinde gerçekleştirilen bu buluşma; sektörün bugününe sahip çıkarken, yarınına yön verecek kararlılığı, birlikte çalışma ruhunu ve güçlü vizyonu temsil ediyor.