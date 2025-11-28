Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1’i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de karşılaşacak. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ezeli rakiplerin son 10 maçına bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. İki takım arasında 8’i lig, 1’er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1’i hükmen 5 kez kazanırken, Kanarya ise 3 defa galip ayrıldı. 2 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)