Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı A. Efes’i uzatmalar sonucu 80-72’lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda A. Efes ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi müsabakaya, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. A. Efes ise Shane Larkin, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant, Derek Willis, Daniel Oturu beşiyle parkeye çıktı. Sarı-lacivertliler Dyshawn Pierre ve Wilbekin ile üst üste 3 sayılık basketleriyle maça başladı. A. Efes, hücumlardan boş dönerken Sertaç Şanlı’nın serbest atıştan bulduğu sayılarla ev sahibi 11-0’lık seri yakaladı. Lacivert-beyazlıların pota altından bulduğu sayılara Papagiannis üst üste iki smaçla karşılık verdi ve 3 dakika 10 saniye kala skor 15-6’ya geldi. Fenerbahçe’de kaptan Melih Mahmutoğlu, iki sayılık basketle farkı yeniden 9’a çıkardı (17-8). Müsabakada tempo artarken Tarık Biberovic’in 3 sayılık isabeti sonrası sarı-lacivertiler ilk çeyreği 22-8 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda Sertaç Şanlı ve Oturu’nun karşılıklı pota altından bulduğu sayılar sonrası konuk ekibin top kayıpları bu çeyrekte de devam etti. Dyshawn Pierre’in isabetli atışı sonrası 6 dakika 30 saniye kala fark 20’ye yükseldi. Lacivert-beyazlılar, maçtaki ilk 3 sayılık isabetlerini üst üste Rodrigue Beaubois ile buldu. Elijah Bryant ve Larkin’in iki sayılık basketleri sonrası konuk ekip 14-0’lık seri yakaladı. (32-26)

Uzun süre sayı bulamayan Fenerbahçe’de Wilbekin, serbest atıştan sayılar bulurken, Efes Willis ile karşılık verdi ve bu sayıyla sarı-lacivertliler soyunma odasına 36-33 önde girdi.

Ev sahibinde Sertaç Şanlı’nın üç sayılık isabetine, konuk ekip Elijah Bryant ile yanıt verirken, Willis’in pota altından bulduğu sayı sonrası maçta eşitlik sağlandı. (41-41) İki ekip de top kayıpları yaşadığı bu periyotta, Larkin’in iki sayılık atışına, Tarık karşılık verdi. Ercan Osmani’nin faul atışından bulduğu sayıyla Efes maçta ilk kez öne geçti. (47-48) İki takım da son dakikalarda hücumda etkisiz kalırken, son çeyreğe Efes’in 52-51’lik üstünlüğü ile gidildi.

Son periyoda yoğun taraftar desteği ile başlayan Fenerbahçe, Papagiannis ve Wilbekin’in sayılarıyla öne geçti. Savunmada etkinliğini arttıran sarı-lacivertliler Calathes ve Pierre ile kenar çizgisinden bulduğu 3 sayılarla yeniden üstünlüğü ele aldı. Doğuş Özdemiroğlu, 3 dakika 31 saniye kala bulduğu 3 sayılık atışla lacivert-beyazlılar adına farkı 1’e indirdi. Son 2 dakika karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertlilerin hücumdan boş dönmesinin ardından son hücum Efes lehine gelişirken Sertaç’ın blokuyla müsabaka 64-64’lük skorla uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ilk isabetli sayılar Nigel Hayes-Davis’in üst üste bulduğu üçlüklerle geldi. Sarı-lacivertliler, başarılı savunma ribandu sonrası Nigel Hayes-Davis ile 2 sayı daha bularak 1 dakika 44 saniye kala farkı 8’e yükseltti.

Efes’te 20 sayıyla oynayan Elijah Bryant karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe’de 19 sayıyla oynayan Tarık Biberovic ve 16 sayıyla oynayan Nigel Hayes-Davis galibiyetin mimarları olurken, Scottie Wilbekin 12 sayıyla katkı verdi. Müsabakanın uzatma periyodunda Efes’te Elijah Bryant 5 faulle oyun dışında kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden mücadeleyi takip etti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ile Futbol Takımı Sportif Direktörü Mario Branco da maçı kenardan izleyenler arasındaydı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 5, Scottie Wilbekin 12, Dyshawn Pierre 10, Nigel Hayes-Davis 16, Sertaç Şanlı 8, Tarık Biberovic 19, George Papagiannis 8, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, Şehmus Hazer

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

A. Efes: Shane Larkin 11, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant 20, Derek Willis 10, Daniel Oturu 7, Rodrigue Beaubois 11, Ercan Osmani 5, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 22-8 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 51-52 (A.Efes lehine)

Normal süre: 64-64