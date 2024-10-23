Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşmişti. Kuralar sonrası maçların oynanacağı gün ve saatler belli oldu. İşte maç programı;

BURSASPOR - 7 EYLÜL TURGUT 1984 SPORTİF A.Ş. (CANLI YAYINLACAK)

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Bursaspor ile Manisa temsilcisi 7 Eylül Turgut 1984 Sportif A.Ş. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maç Aspor’dan canlı yayınlanacak.

KAFKASSPOR- ATAKAŞ HATAYSPOR (CANLI YAYINLACAK)

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcimiz İnegöl Kafkasspor ile Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da İnegöl İlçe Stadında oynanacak. Maç Aspor’dan canlı yayınlanacak.

NİLÜFER F.K. - MKA ANKARAGÜCÜ (CANLI YAYINLACAK)

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü ile MKA Ankaragücü arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.00’te İbrahim Yazıcı Nilüfer Stadında oynanacak. Maç Aspor’dan canlı yayınlanacak.

MUŞSPOR - İNEGÖLSPOR

Çekilen kura sonucunda TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor ile 3. Lig ekibi Muşspor arasında oynanacak maç 30 Ekim Çarşamba günü Muş Şehir Stadında saat 13.30’da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - AMASYASPOR

TFF 2. Lig temsilcimiz Karacabey Belediyespor A.Ş. ile Amasyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçı 30 Ekim Çarşamba günü Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında saat 13.30’da oynanacak.

ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR - 1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR

TFF 3. Lig temsilcisi 1923 Mustafakemalpaşa Spor ile Çimentaş Elazığspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşme maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30’da Elazığ Doğukent Stadyumunda oynanacak.