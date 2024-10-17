Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin avukat sevgilisinin, geçmişte ilişki yaşadığı beş eski sevgilisini, bunlar arasında bir avukat ve askerin de bulunduğu kişileri gözaltına aldırdığı iddiaları ortaya çıktı. Bu durum, ciddi bir kamuoyunun tepkisini çekti. İddiaların ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, durumu değerlendirmek amacıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bir inceleme başlatılmasına talimat verdi.

İlgili tarafların ifadeleri alınacak ve sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor. Olay, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Başsavcı Y.C. ve avukat sevgilisi hakkındaki bu iddialar, özellikle yargı bağımsızlığı konusunu gündeme getirirken, toplumda da geniş yankı uyandırdı.