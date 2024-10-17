Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya aracılığıyla Filistin'deki çatışmalara dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Portekiz medyası, futbolcunun "katliam sona ermeli" ve "bir milletin yok edilmesi" gibi ifadelerini öne çıkararak, Aktürkoğlu'nun bu konudaki kaygılarını geniş kitlelere ulaştırdı. Mesajı, 8 milyondan fazla etkileşim aldı ve büyük bir yankı uyandırdı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyerken, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün?" ifadelerini kullanarak, yaşananları kınadı ve bu katliamların durması gerektiğini vurguladı.

Aktürkoğlu, mesajında ölen çocuklar ve sivillerin maruz kaldığı katliamdan bahsederek, bir milletin yok edilme tehlikesi altında olduğunu belirtti. Daha önce de Filistin'e yapılanlarla ilgili tepkisini dile getiren futbolcunun bu çağrısı, uluslararası destek görerek Portekiz basınında geniş yankı buldu.

Portekiz medyasında, Aktürkoğlu'nun "katliam sona ermeli" ve "bir milletin yok edilmesi" gibi ifadeleriyle dikkat çektiği haberlere yer verildi. Paylaşımı, 8 milyondan fazla etkileşim aldı ve büyük bir yankı uyandırdı.