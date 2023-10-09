Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti (BATİYAC) Başkanı Sina Çıladır, yönetim kurulu adına bir açıklama yaparak, Karadeniz Ereğli’nin il olması konusunda bölgede faaliyet gösteren gazeteci derneklerinin birlikte hareket etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.ZONGULDAK (İGFA) - Karadeniz Ereğli’nin il olması konusunda öncelikle biz gazeteciler birlikte hareket etmek zorunda olduklarını ifade eden BATİYAC Başkanı Sina Çıladır, Kdz.Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve Kdz.Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Gönüllü’ye çağrıda bulunarak; ortaklaşa bir toplantı düzenleme önerisinde bulundu.

Türkiye’de il olmayı bekleyen onlarca ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Çıladır, "Ticaret ve Sanayi Odamızın hazırladığı değerli çalışmadaki veriler, Kdz. Ereğli’nin diğer ilçeleri geride bırakarak neden il olmayı hakettiği ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu rapor için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kdz. Ereğli’nin il olması konusunda 2. toplantıyı TSO liderliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizlerde bölge basını olarak; ayrım yapmaksızın tüm basın mensuplarını konu hakkında bilgilendirmek ve il olma yolundaki Kdz.Ereğli için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Geçmiş anlaşmazlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak; bu denli mühim bir konuda biraraya gelip, birlikte hareket etmemiz önem arz ediyor. Kamuoyunun Kdz.Ereğli’nin il olması konusundaki ısrarcı isteğini, doğru ve bilinçli yansıtmamız gerekiyor. Başkan Erel ve Gönüllü’ye buradan açık çağrıda bulunuyorum. Yakın zamanda geniş katılımlı bir toplantı yaparak; konuyu masaya yatıralım. Bölge basını olarak istikrarlı bir şekilde Kdz.Ereğli’nin il olması için çalışalım” diye konuştu.