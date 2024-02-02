Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Tarım ve Orman bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı

Balıkesir ve bölge hayvancılığına doğrudan katkılarını sürdürmeye devam eden Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yer alan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çalışma izni aldı.

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı çalışma izniyle; deneyimli akademik kadronun sorumluluğunda; Mikrobiyolojik-Farmakolojik ve Toksikolojik, Virolojik, Patolojik, Parazitolojik, Biyokimyasal, Genetik, Androlojik teşhis ve analizleri yapılarak, başta Balıkesir ve bölgesi olmak üzere Türkiye’deki hayvan sağlığına katkı sağlanmaya devam edilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ziya İlhan, laboratuvarın faaliyet gösterdiği alanlarda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmasının önemli olduğunu söylerken; laboratuvarların kuruluş aşamasından itibaren ruhsat alınma aşamasına kadar geçen süreçte; katkıları, emekleri bulunan akademik ve idari personel ile süreçte katkısı olan tüm kamu kurumlarının yetkililerine de teşekkür etti.