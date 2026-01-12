Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aslına uygun restore edilen saat kulesi, 3 tonluk özel enjeksiyon malzemesiyle güçlendirildi.

İzmit'in sembol yapılarından olan tarihi kulede, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Özgün mimari yapısı korunarak restore edilen yapının, uzun süredir çalışmayan saat mekanizması onarılarak yeniden işler hale getirildi.

Tarihi yapıya 3 tonluk güçlendirme

İç bölümünde tuğla örme, dış bölümünde ise taş kaplama bulunan kulenin taşıyıcı sisteminde zamanla deformasyon oluştuğu tespit edildi. Taş ve tuğlalar arasında kullanılan horasan harcının işlevini yitirmesi nedeniyle oluşan boşluklar, yapının dayanıklılığını artırmak amacıyla özel harçla dolduruldu. Bu kapsamda kompresörler yardımıyla yapıya 3 ton enjeksiyon uygulandı.

Restorasyon kapsamında, yıllar içinde bina yüzeyinde biriken kir ve pas tabakası, kumlama yöntemiyle temizlendi. Dış cephedeki bozulmuş motifler onarılırken, mermer yüzeyler parlatıldı ve taş derzleri yenilendi. Zamanla deforme olan kurşun çatı ise yeniden kurşun kaplama ile değiştirildi.

Eksik parçaların kalıp alınarak aslına uygun üretildiği çalışmada, ahşap bölümlerin bakımı ve iç mekan sıva işlemleri de tamamlandı.

Restorasyonun, aydınlatma sisteminin kurulması, pencerelerin takılması ve çeşme tesisatlarının yenilenmesinin ardından tamamlanacağı, tarihi yapının çevre düzenlemesiyle birlikte yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.