Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldelerinde yıllardır faaliyet gösteren bir gazbeton fabrikasını ziyaret etti.

Başkan Dilsiz, Bayırköy’de yıllardır faaliyet gösteren inşaat sektörünün firmalarından biri olan fabrikanın Genel Müdürü aynı zamanda İnşaat Yüksek Mühendisi Agah Durukal’a bir ziyaret gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyarette, Bayırköy’ün sanayisini ilgilendiren konular üzerine kapsamlı ve verimli bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Yerel kalkınma, sanayinin gelişimi ve istihdama katkı sağlayacak projeler üzerine yapılan sohbet, karşılıklı görüş alışverişiyle zenginleşti.