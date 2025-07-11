MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın silah bırakma kararını tarihi bir milat olarak nitelendirerek, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sağlam adımlarla ilerlediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği 12. kongresinde örgütsel varlığını feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Bahçeli, bu gelişmeyi “tarihi bir milat” olarak değerlendirdi.

27 Şubat’ta İmralı’dan yapılan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” doğrultusunda PKK’nın kurucu önderliğinin taahhütlerini yerine getirdiğini ve küresel-bölgesel tehditleri öngördüğünü ifade eden Bahçeli, DEM Parti’nin sorumlu ve sağduyulu siyaset anlayışıyla bin yıllık kardeşlikten yana tavır aldığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin süreci kararlılıkla sahiplendiğini vurguladı.

MHP ve Cumhur İttifakı’nın provokasyonlara kapılmadan siyasi dirayetini koruduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır. Bugünden itibaren PKK gruplar halinde silahları teslim etmeye başlamış, kara bir dönem kapanmıştır” dedi.

Provokasyon ve iftira yarışına giren çevrelerin, yeşeren umutlar ve genişleyen barış iklimi karşısında hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Bahçeli, “Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Silahların teslimi tamamlandığında kötü anılar geride kalacak, Türk milleti yeni yüzyılın mimarı olacaktır” diyerek sözlerini sürdürdü.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarını sunarak, “Aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.