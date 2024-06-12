Edirne’de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik işletmelerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Bayramı fırsata çevirmek gayesiyle vatandaşı mağdur edebilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için özellikle marketler, alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ile semt pazarları nezdinde denetimler sıklaştırıldı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki işletmelerde denetim yapan Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca fiyat tariflerinin görünür yerde olup olmadığı da denetlendi. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Sektörlerde bu tip denetimlerin olmasını gönülden dilediklerini belirten bir mağaza sorumlusu Selim Doğru Güven, "Merdiven altı üretimler, ruhsatsız işyerleri ve kalitesiz ürünlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bizler çok önem veriyoruz ve bu tip denetimleri destekliyoruz" dedi.