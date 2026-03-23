Bursa Kapalı Çarşı'daki kuyumcularda arife günündeki yoğunluk hafta başında kaldığı yerden devam etti.

Alım satım hareketliliğin fazla olduğu çarşıda alıcıların ağır basması nedeniyle bazı kuyumcularda gram altın kalmadığından satışlar durduruldu.

Bankalar ile fiziki altın piyasası arasındaki makas ise ilk kez 500 liranın üzerine çıktı. Fiyat farklılıkları nedeniyle bazı kuyumcularda bu fark 700 liraya ulaştı.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, ons bazında 1200 dolarlık bir düşüş yaşanan altında haraketliliğin sürdüğünü anlattı.

Petroldeki yükseliş, doların artışı ve FED'in faiz kararlarıyla değerlendirildiğinde bu düşüşü n beklenenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Altıkardeş, şöyle konuştu:

"Bunu bekliyor muyduk, hayır bu kadarın beklemiyorduk. Altın eski günlerine geri döner mi bundan sonra çıkış sürer mi diye merak ediyor vatandaşlar. Dünya piyasasında TL bazında 6 bin lira civarında, reel piyasaya bakarsanız canlı piyasada 6500 üzerinde devam ediyor. Arada ilk kez bu kadar fark oluyor. Vatandaşlar makasa rağmen fiziki altına devam ediyor."

"Altından korkmayın gördüğü yeri her zaman geçer"

Savaşın gidişatının değişmesi, kanalların açılması ve petrol düşüşüyle altının yeni zirvelerini görmesini beklediklerini vurgulayan Altıkarteş, "8 bin 8 bin 500 bantlarına tekrar çıkabiliriz. Altını elinde olanlar endişe duymasın. Yatırım fırsatı olarak görebilirler. Rahat olsun vatandaşlar paniğe kapılmasın." dedi.

Bursa Kapalı Çarşı'daki kuyumcularda alım satım arasında yaklaşık 190 liralık fark bulunduğunu belirten Altıkardeş, "Arife gününde Bursa, İstanbul'da kepenk kapattı kuyumcular altın kalmadı. Bayrama altınla girdi yatırımla girdi vatandaşlar. Bugün için çarşı yine kalabalık. Alışveriş var. Alan da satan da oluyor. Güvenli liman altında özdeşleşmiş bir yatırım aracı. Altından korkmayın gördüğü yeri her zaman geçer. Bugün kayıp gibi görünen yarın kazanç olarak dönebilir. " diye konuştu.