2026 yılı bayram ikramiyesi artışını merakla bekleyen milyonlarca emekli için uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Yapılacak zam oranından ziyade, başvuru tarihinin belirleyici olduğuna dikkat çekiliyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanabilmek için emekli aylığının, ilgili bayramın bulunduğu ay itibarıyla bağlanmış olması şart. Aksi durumda, zamlı ödeme hakkı tamamen ortadan kalkıyor.

Ramazan için kritik tarih 28 Şubat

Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek isteyenlerin, en geç 28 Şubat’a kadar emeklilik başvurusunda bulunması gerekiyor. Şubat ayında dilekçe verip aylığı bağlananlar ikramiyeden faydalanabilecek. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ise Ramazan ödemesi kapsamına girmeyecek.

Kurban Bayramı için Nisan sonu belirleyici

Kurban Bayramı ikramiyesinde ise Nisan ayı sonu kritik eşik olarak öne çıkıyor. Nisan içinde başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla başlayacağı için Kurban Bayramı ödemesini alma hakkı doğacak. Mayıs ve sonrasında yapılan başvurular ise 2026 yılına ait her iki bayram ikramiyesinden de yararlanamayacak. Çünkü sistemde esas alınan kriter, başvuru tarihi değil emekli aylığının başlangıç tarihi olarak uygulanıyor.

Halen dosya başına 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin ila 5 bin 500 TL seviyesine çıkarılması konuşuluyor. Nihai tutar TBMM süreci ve Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Olası artış halinde dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme alacak. İkramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 75 oranında aylık alanlar 3 bin 750 TL, yüzde 50 alanlar 2 bin 500 TL, yüzde 25 alanlar ise 1 bin 250 TL ödeme alacak.

Ramazan Bayramı'nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında, 9–19 Mart arasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Kesin ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. 2026 ikramiye sürecinde tablo net: Zam oranı geliri, başvuru tarihi ise ödeme hakkını belirliyor. Şubat ve Nisan aylarındaki kritik tarihler kaçırılırsa, zamlı bayram ikramiyesinden yararlanmak mümkün olmayacak.