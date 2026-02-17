Sabah saatleri itibarıyla gram altın 7.121,40 liradan alınırken 7.240,04 liradan satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6.512,02 lira, satış fiyatı ise 6.824,85 lira olarak kaydedildi.
14 ayar altın 3.918,63 liradan alınırken 5.183,31 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 11.668,00 liradan alıcı bulurken 11.821,00 liradan satılıyor. Çeyrek eski altının alış fiyatı 11.632,00 lira, satış fiyatı ise 11.749,00 lira seviyesinde.
Yarım altın 23.336,00 liradan alınırken 23.607,00 liradan satılıyor. Tam altının alış fiyatı 46.529,00 lira, satış fiyatı ise 46.997,00 lira olarak işlem görüyor.
