Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala çarşı ve pazarlarda yoğunluk artmaya başladı. Özellikle gıda ürünlerine yönelik talep yükselirken, vatandaşlar sahur ve iftar sofralarını bütçelerine uygun şekilde hazırlamak için alışverişlerini hızlandırdı.

18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Perşembe günü ise ilk oruç tutulacak ve akşam saatlerinde ilk iftar sofraları kurulacak.

SAHUR VE İFTAR TERCİHLERİ

Ramazan alışverişlerinde sahur için daha çok kahvaltılık ürünler tercih edilirken, iftar sofralarında çorba, soğuk mezeler, etli ve sulu yemekler, salata, yoğurt ve çeşitli içecekler ön plana çıkıyor. Ramazan ayının simgesi haline gelen güllaç ise en çok talep gören tatlılar arasında yer alıyor.

Öte yandan oruç açmanın geleneksel başlangıcı olan hurma da tezgah ve raflardaki yerini aldı. Farklı tür ve boyutlarda satışa sunulan hurmalar, kalite ve fiyat aralığına göre her kesime hitap eden seçeneklerle tüketiciye sunuluyor.

Büyük perakende market zincirlerinde ortalama hurma fiyatları bu yıl şöyle gerçekleşiyor:

-Bağdat Hurması: 190 TL

-İran Hurması: 210 TL

-Cedid (Tunus) Hurma: 300 TL

-Hudri Hurma: 490 TL

-Safavi Hurma: 590 TL

-Mebrum Hurma: 700 TL

-Kudüs (Medjoul) Hurma: 800 TL

-Mebrum Medine Jumbo: 950 TL

-Kudüs (Medjoul) Jumbo: 1.050 TL