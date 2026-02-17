Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 17 Şubat Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Paylaşımda, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Valilik paylaşımda uyarının 17 Şubat 2026 saat 12.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağını belirtti.

