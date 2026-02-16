Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Bankalara tanınan süre dolarken, kart limitlerinin müşterilerin gelir durumuyla uyumlu hale getirilmesini öngören yeni hesaplama sistemi devreye alındı.

BDDK, bankalardan müşterilerle iletişime geçmelerini, dijital platformlar üzerinden gelir belgelerinin toplanması ve doğrulanmasına yönelik süreçler oluşturmalarını talep etmişti. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limit hesabında dikkate alınmaya devam edilmesi için gerekli teknik altyapının kurulması istendi. Söz konusu teknik ve operasyonel düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanması gerekiyor.

Tüm kartların toplam limiti dikkate alınacak

Yeni sistemde, bir kişiye ait farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilen harcamalar da yeni limit hesaplamasına dahil edilecek.

İlk etapta toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için herhangi bir düşüş uygulanmayacak. Ancak bu tutar, tek bir karta değil, tüm bankalardaki kartların toplam limitine göre belirlenecek.

Örneğin, çeşitli bankalardan toplam 600 bin lira limitli karta sahip bir müşteri, 400 bin liralık muafiyet sınırından yararlanamayacak. Toplam limiti 400 bin liranın altında olanların mevcut limitleri korunacak; bu tutarın biraz üzerinde bulunan müşterilerde ise kademeli indirim gündeme gelebilecek.

400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan tutar üzerinden kademeli düşüş uygulanacak. Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kalan 200 bin liranın yüzde 50'si silinerek yeni limit 500 bin liraya çekilecek. 750 bin liranın üzerindeki toplam limitlerde ise, hesap kesim dönemleri dikkate alınarak kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i esas alınacak.

Limit azaltımı sonrası toplam limiti 400 bin lira veya altına düşen müşteriler, bu tutara kadar yapacakları artış taleplerinde gelir belgesi sunmadan başvuru yapabilecek. Ancak bankalar değerlendirme yaparken müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini yine dikkate alacak. 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde resmi gelir belgesi zorunlu olacak.

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda bu sınır en fazla gelirin dört katına çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken gelir, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.