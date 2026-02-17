25 milyon liralık arsa satışından dolayı işlenen cinayetin 5 şüphelisi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı. Kan donduran cinayet anı ise kameraya anbean yansımıştı.



06 Şubat 2026 günü Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda İ.Ç. ile Z.Ç. yaralanmış, yaralılardan galerici İbrahim Çelik kaldırıldığı hastanede 12 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 280 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olay yerine 3 farklı araçla, "ikiz plaka" olarak tabir edilen araç kullanarak geldikleri, olayın ardından ise araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi.



F.K. (6 suç kaydı), E.K. (1 suç kaydı), B.Ö. (33 suç kaydı), H.N. (22 suç kaydı) ve M.D. (9 suç kaydı) isimli şüpheliler, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki tarafın da galericilik yaptığı, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.