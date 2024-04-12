Türkiye il il gezip özellikle deprem bölgesindeki çocukları eğlendirmeye çalışan 28 yaşındaki Ayaz Koç, Türkiye'nin konuştuğu görüntülerde yaşananları anlattı. Ayaz Koç, namazdan önce imamla konuşup yüzünü gösterdiği ve onay aldığını ifade etti.

CEMAAT TEDİRGİN OLDU

Örümcek adam kostümü giyerek Türkiye’nin dört bir yanını gezen ve deprem bölgesine çocukları eğlendirmek için gelen Ayaz Koç, yerli örümcek adam olarak biliniyor.

Geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, bayramın ilk günü kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı. Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u dışarı çıkardı.

CAMİDEKİ GÖRÜNTÜLERİ TÜM TÜRKİYE KONUŞUYOR

Yaşananların cep telefonuyla görüntülendiği anlar ülke gündeminde dikkat çekti.

Örümcek adam kostümünü çocukları eğlendirmek için giydiğini ifade eden Ayaz Koç şöyle konuştu:

“Asrın felaketi 6 Şubat depremi herkes zaten biliyor. Ülkemizce bu deprem olduktan sonra anneme ve babama kostüm aldırıp deprem bölgelerine gideceğim dedim. Oradaki çocukların yanında olacağım ve onlara yardım edeceğim. Anneme örümcek adam kıyafeti aldırıp deprem bölgelerine gittim. Trabzon’dan Hatay’a geldim. İnsanlar beni burada tanıyorlar. Gönüllü olarak burada; çocukları eğlendirmek, onlarla oyun oynamak, halkı selamlamak ve insanlara moral vermek için geldim.”

“İMAM BANA, İNSANLARI RAHATSIZ ETMEDEN FOTOĞRAFINI VE VİDEO ÇEKEBİLİRSİN DEDİ”

Örümcek adam kostümüyle namaz kılmak için imamdan izin aldığını iddia eden Ayaz Koç, “Bayram sabahı kalktım, yüzümü yıkadım ve örümcek adam kostümümü giyip camiye gittim. Beni orada görenler fotoğraf ve video çektiler. Caminin içinde beni tanıyan çok kişi vardı. Caminin içine girmeden imam beni gördü. İmama yüzümü gösterdim ve 'Tamam' dedi.

İmam bana, 'İnsanları rahatsız etmeden fotoğraf ve video çekebilirsin' dedi. Vaaz sırasında beni çektiler, dışarı çıkardılar. Şuralarımda izler de var. Kimliğime baktılar. Adli sicil kaydım temizdi. Sonra hastaneye götürdüler. Böyle bir talihsiz olay yaşadım” ifadelerini kullandı.