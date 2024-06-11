Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde farklı meslek gruplarına yönelik işletmelere denetim yaptı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Halkımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz sürecek” dedi.

Yenişehir Belediyesi, halkın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına kafeler, restoranlar, kasaplar, marketler, fırınlar, kuruyemişçiler ve daha birçok iş koluna sahip işletmelere yönelik denetim çalışmasını artırdı. Halk sağlığının korunması adına 7/24 görevinin başında olan zabıta ekipleri, iş yerlerinde eksik görülen hususlarda ihtarname tanzim edilerek, eksikliklerin giderilmesi istendi. Hijyenik ortam, fiyatı etkileyen şartlar, iş yeri açma ruhsatı, saklama-depolama alanları, genel düzen konularında gerekli kontroller yapıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Vatandaşımız; canını, malını, sağlığını yapılan seçimlerde bize emanet etti. Emaneti en güzel şekilde koruyacağımızı biliyorlar. Bu nedenle de vatandaşlarımızın sağlığını tehdit edecek unsurların ve güvenli alışveriş yapmasını engelleyen durumların önüne geçmemiz gerekiyor. 7/24 esasına göre görev yapan zabıta ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini daha da artırarak, olumsuzlukların yaşanmasına izin vermeyecektir” dedi.