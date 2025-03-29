Diyetisyen Özgenaz Kazan, ""Ramazan boyunca değişen yemek düzeni, bayram sabahı birden ağır yiyeceklere yönelmeyi cazip kılabilir. Ancak, 30 günlük orucun ardından yapılacak olan ilk kahvaltı sofrasında hafif ve dengeli bir sofra çok önemli. Bayram ziyaretlerinde gidilen her yerde tatlı mutlaka tabakta gelir. Baklava, lokum, şekerpare gibi geleneksel lezzetler sofraların vazgeçilmezi olsa da bu tatlıların yüksek şeker ve yağ içeriği sağlık açısından risk oluşturabilir" dedi.

Ramazan Bayramı’nda bir ay süren oruç döneminin ardından tatlılar ve ikramlar bolca tüketiliyor. Ancak uzun süreli açlıktan sonra normale dönen metabolizmayı yormamak ve bayramı sağlıklı bir şekilde geçirmek için beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Diyetisyen Özgenaz Kazan bayram sofralarında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgiler verdi.

Diyetisyen Özgenaz Kazan, "Ramazan boyunca değişen yemek düzeni, bayram sabahı birden ağır yiyeceklere yönelmeyi cazip kılabilir. Ancak, 30 günlük orucun ardından yapılacak olan ilk kahvaltı sofrasında hafif ve dengeli bir sofra çok önemli. Özellikle, haşlanmış yumurta, az yağlı beyaz peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek ve mevsim yeşillikleri gibi besinlerin tercih edilmesi hem kan şekerini dengeler hem de gün boyu enerji sağlar. Kahvaltıda şekerli gıdalardan uzak durmak, tatlı isteğini kontrol altına almak için de etkili bir adım" ifadelerini kullandı.

"Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü"

"Ramazan Bayramı denince akla ilk gelenlerden biri şüphesiz tatlılardır" diyen Diyetisyen Kazan, "Bayram ziyaretlerinde gidilen her yerde tatlı mutlaka tabakta gelir. Baklava, lokum, şekerpare gibi geleneksel lezzetler sofraların vazgeçilmezi olsa da bu tatlıların yüksek şeker ve yağ içeriği sağlık açısından risk oluşturabilir. Şerbetli tatlılar yerine sütlaç, güllaç veya meyveli tatlılar gibi hafif alternatifleri tercih edebilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

"İkramlara hayır demeyi bilin"

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen yiyeceklerin çoğu zaman hayır demeyi zorlaştırdığının altını çizen Diyetisyen Kazan, "Ancak her ziyarette tatlı ve hamur işi tüketmek, sindirim sorunlarına ve kilo artışına yol açabilir. İkramları küçük porsiyonlarda tadımlık almak ve birden fazla ikramı nazikçe reddetmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Sık sık su içmek de tokluk hissini artırarak fazla yemeyi engeller" diye konuştu.

"Metabolizmayı hızlandırmak için hareket etmek önemli"

Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmanın bayramda hareketsizlikle birleştiğinde sindirim problemlerini tetikleyebileceği söyleyen Diyetisyen Kazan, şöyle devam etti: "Bayram ziyaretleri arasında kısa yürüyüşler yapmak, evde hafif egzersizler uygulamak veya ailecek açık havada vakit geçirmek, hem kalori yakımını destekler hem de bayramın keyfini artırır."

"Su ve şekersiz içeceklere önem verin"

Diyetisyen Kazan, "Oruç süresince azalan sıvı alımı, bayramda telafi edilmeli. Gün içinde en az 2-2,5 litre su içmek, vücudun susuz kalmamasını sağlar ve tatlıların yol açabileceği şeker yükünü dengeler. Şekerli içecekler ve asitli içecekler yerine, şekersiz komposto, bitki çayları veya maden suyu gibi alternatifler tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

"Sağlık sorunları olanlar dikkat"

Diyabet, hipertansiyon veya mide rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanların bayramda daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Diyetisyen Kazan, "Şeker hastaları tatlı tüketimini minimumda tutmalı, tansiyon hastaları ise tuzlu ikramlardan kaçınmalı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayanlar, bayram öncesi doktor ve diyetisyene danışarak beslenme planı oluşturabilir. Ramazan Bayramı, sevdiklerimizle geçirdiğimiz bu güzel anları sağlıklı bir şekilde taçlandırmak için bir fırsat. Dengeli beslenerek hem midenizi hem de ruhunuzu mutlu tutabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve neşeli bir bayram dileriz" dedi.