Esenler Belediyesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen 'Kısa Film Yarışması' için başvurular başladı. Toplam 400 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 15 Ekim 2026 olarak belirlendi.

10 film büyük ödüller için yarışacak

Kısa film yarışmasına yapılan başvurular ön jüri tarafından değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek 10 film, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak. Ana jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapıma 100 bin TL ödül verilecek. İkinciliği elde eden film 80 bin TL, üçüncü film ise 60 bin TL ile ödüllendirilecek. Bu yılki Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film ise 40 bin TL ödül alacak.

Finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme ise 20'şer bin TL gösterim telifi ödenecek. Böylece yarışma kapsamında dağıtılacak toplam ödül ve gösterim telifi 400 bin TL'ye ulaşacak.

Kısa filmlerde tür sınırı yok

Yarışmaya kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerdeki kısa filmler başvurabilecek. Farklı anlatım biçimlerine ve özgün sinema dili taşıyan yapımlara açık olan yarışmada dereceye giren filmlerin ödülleri, festivalin kapanış günü olan 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Yarışmaya başvuru yapmak ve katılım şartları ile ayrıntılı bilgilere ulaşmak isteyenler, esenlerfilmfestivali.com adresini ziyaret edebilecek.

Sinemaseverleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

11-15 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.