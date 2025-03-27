İlka Şekerleme Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, "İnsanların baklava, çikolata veya diğer tatlı çeşitlerinden ziyade farklı tatlar arıyor. Burada da Bursa'nın simgesi olan kestane ön plana çıkıyor. Hem çocukların yedikçe zihinlerinin gelişeceği kestane şekeri bayramların vazgeçilmezi oluyor" dedi.

Kestane şekeri dendiğinde kuşkusuz ilk akla gelen şehirlerin başında Bursa gelirken, kestanenin toplanmasından soyulmasına, kaynamasından şerbetlenmesine kadar ince bir hassasiyet gerekiyor. Türkiye değil dünyadaki birçok sofraya ulaştıran İlka Şekerleme Kalite AR-GE Müdürü Ebru Aygün, bayramlarda en güzel hediyeliklerin ve ikramlıkları kestane şekerinin oluşturduğunu söyledi. Aygün, "Misafirlerini ağırlayacak vatandaşların ikramlık tercihi ile ziyaretlere gidecek vatandaşların hediyelik tercihi ağır tatlılar veya çikolata yerine hafif ve sağlıklı tatlılar olacaktır. Kestane şekerinin de Türk kültüründe çok ayrı yeri var. Güçlü bir antioksidan olan kestane, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek adeta doping etkisi yapıyor. Kestane, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup, çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Çeşitli ebat ve ambalajlarda 100'e yakın ürünlerimizi hem mağazalarımızda hem online olarak satışa sunuyoruz. Bursalılar olarak kestane kültürümüze sahip çıkmalıyız" dedi.

"Hem sağlıklı hem eğlenceli"

Çocukların vazgeçilmezi çikolata yerini kestane şekerinin alması gerektiğini belirten Aygün, "Çocukların bayramlarda tükettiği çikolatalar, aileler tarafından zararlı olacağını düşünülerek engellenmektedir. Ancak bunun önüne geçmek çevredekilerin ‘bir şey olmaz' demesiyle mümkün olmamaktadır. Kestane şekerinin ise birçok faydasının saymakla bitmez. Ayrıca, kestane şekerinin püresinden portakallısına kadar çocuklar için birçok çeşidi bulunmaktadır. Kalori bakımından da diğer tatlılara göre daha azdır. 1 porsiyon çikolata yani 100 gram çikolatanın kalori oranı 520 civarındadır. Kestane şekerinde ise 100 gramda 256 kaloriye denk gelmektedir" diye konuştu.