Bursaspor'un gol yollarında en etkili isim olması beklenen Tahir Babaoğlu, sakatlıkların ardından 108 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor deplasmanda Kemerkent Bulvarspor deplasmanda 4-0 mağlup etti. 75. dakikada Mücahit Can Akçay'ın yerine oyuna dahil olan Tahir Babaoğlu 1 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Tahir Babaoğlu son golünü ligin 14. haftasında İzmir deplasmanında oynanan ve 7-1'lik galibiyetle sonuçlanan Bornova 1877 maçında uzatma dakikalarında penaltıdan kaydetmişti.