Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2 hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yiğitler köy yolu üzerinde meydana geldi. Yiğitler köyüne seyir halinde olan Recep Y. idaresindeki 17 AEK 112 plakalı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında Çan yolu istikametinden gelen 17 ABS 487 plakalı İbrahim Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 ABS 487 plakalı araç takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Recep Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Bayram B. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite (ÇOMÜ) Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.