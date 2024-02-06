Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Adıyaman ve Malatya’da depremzedelerle bir araya geldi. Deprem bölgesinde başlattıkları hizmetleri, bütün yaralar sarılana kadar sürdüreceklerini söyleyen Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak elimizi buradan hiç çekmedik” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, depremzedeleri yalnız bırakmadı. Özdemir, beraberindeki heyetle Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret etti.

Zamanın durduğu saat kulesi önüne karanfil bıraktı

Önce Adıyaman’a giden heyet burada hayatını kaybedenler için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Daha sonra depremin olduğu 04.17’de zamanın durduğu saat kulesi etrafında toplanan kalabalık, saat kulesine karanfil bıraktı.

Depremzedelerin acılarına ortak oldu

Adıyaman ziyaretinin ardından Malatya’ya geçen ekip, Bağcılar’ın kardeş şehri Battalgazi’de konteyner kentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir’e Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de eşlik etti. Ailelerle sohbet eden Özdemir, onların istek ve sıkıntılarını dinleyip acılarına ortak oldu.

Ölenler için mevlit okutuldu

Depremde hayatını kaybedenler için mevlidin okunduğu ziyarette depremzedelere yemek ikramında da bulunuldu. Konteyner kent sakinleri, depremin ilk gününden bu yana yanlarında olan Özdemir’e teşekkür etti.

“Elimizi buradan hiç çekmedik”

Hükümet ile belediyelerin gayretleri ve olağanüstü derecede özverileriyle yaraları sardığını söyleyen Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak elimizi buradan hiç çekmedik. Burada her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaya gayret ettik. Depremin birinci yılında da yine vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bağcılar’daki iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okul aile birliklerimiz ve Bağcılar’ımızın tüm fertlerinin katkılarıyla 505 adetlik bir konteyner kent kurduk. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemiz ile birlikte alt yapıyı oluşturduk. Asfalt ve parke yollarımızla vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde ulaşımını sağladık. Konteyner kentte anaokulumuz, mescidimiz, oyun alanlarımız ve sosyal alanlarımız mevcut. Her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere tüm şehirlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.