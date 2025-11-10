Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım 1938’in 87’inci yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı.
ÇELENKLER SUNULDU
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni sabah saat 08.45’te Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi. Saat 08.50'de Kaymakamlık, Jandarma Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Saat 09.05’de sirenler eşliğinde Ata’ya iki dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklâl Marşı okundu.
TÜM İNEGÖL SAYGIYA DURDU
Sirenlerin çaldığı sırada çevrede hareket halinde olan araçların sürücüleri, vatandaşlar, yayalar, yaşlılar, çalışanlar saygı duruşunda bulundular. İstiklâl Marşı’nın okunması ile Anıt önündeki ilk tören sona erdi.