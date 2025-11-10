Bein Sports’a giren silahlı kişinin spiker Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi.

İddiaya göre, Güntekin Onay dün gece televizyon binasındayken yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay'ın "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" dediği ve hakaret ettiği öne sürüldü.

Elinde oyuncak silah bulundurduğu öne sürülen şüpheli, Onay’dan özür dilemesini istedi.

Kanalın haber merkezine silahla giren Kemal S., özel harekât polislerinin çabalarıyla ikna edilerek kanaldan çıkarıldı ve gözaltına alındı.