Başkan Ayar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“En büyük eseri ve emaneti Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Devrimini ilelebet yaşatmanın vazgeçilmez görevimiz olduğu bilinciyle kurtarıcımız, kurucumuz, değişmez önderimiz Büyük Atatürk'ü yılda sadece bir gün değil, her gün anıyor, anlamaya çalışıyoruz.

Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı ve Siyasi İktidar, Atatürk’ü anma ve anlama haftasında okulları ara tatil yaptılar. Böyle bir kararı asla doğru bulmuyoruz. Bu karar Türkiye Cumhuriyetine ve O’nun kurucu önderine saygısızlığın ötesinde, düşmanca bir davranıştır.

Dünyanın, ülkemizin ve özellikle Ortadoğu’nun içinde bulunduğu bu koşullarda;

Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini, uygarlık yolundaki savaşta önerilerini genç kuşakların anlaması, öğrenmesi ve uygulaması için Atatürk’ü Anma ve Anlama haftasının değerlendirilmesi gerekirken tatil yapılmasının iyi niyetle hiçbir ilişkisi yoktur.

On yıllardır yaşadıklarımız, özellikle son yıllarda ilkelerine, devrimlerine, eserlerine ve hatta ailesine yapılan hadsiz, haksız ve ahlâksız saldırılarda bulunan Atatürk düşmanlarına diyoruz ki;

”Atatürk Türkiye’dir. Türkiye Atatürk’tür.” Atatürk’ün düşmanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de düşmanıdır.

Bizler için Yaşamsal ve Çağdaş Uygarlık yolu olan Atatürkçülük,

*Özgürlük ve bağımsızlıktır.

*Emperyalizme karşı olmaktır.

*Akılcılık ve Bilimciliktir. Bilimsel düşünme ve sorun çözme yöntemidir.

*Sürekli değişim ve devrimciliktir.

*Düşündüğünü yapan, uygulayan, tutarlı bir gerçekliktir.

*Azimdir, bağımsız iradedir, devrimci mücadele ruhudur.

*Çalışma aşkıdır, okumaktır, araştırmaktır, incelemedir, tartışmadır, eleştirmedir.

*Kafatasçılığı ve ırkçılığı reddeden, kendi değerlerimizi ve kültürümüzü ifade eden Ulusalcılıktır.

*Din ve Vicdan özgürlüğünü yaşama geçiren, din bezirgânlarının elinden dini kurtaran, dini siyasete alet etmeyen, din ve devlet işlerini birbirinden ayırt eden Laikliktir.

*Olmazsa olmaz ilkesi ”Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” olan Cumhuriyetçiliktir.

*Halkın insanca yaşaması için ekonomik kalkınmayı, gelişmeyi amaç edinen Halkçılıktır.

*Kamu İktisadi Teşekkülleri aracılığı ile tarım toplumundan sanayi toplumunu hedefleyen Devletçiliktir.

*”Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesi olan Barışçılıktır.

*Toplumun tüm kesimlerinin örgütlü olarak, yönetimde söz ve karar sahibi olmasını savunan Demokrasiciliktir.

*Atatürkçülük her çağda çağdaşlaşmaktır.

Atatürkçülüğün çok yönlü olması, toplumu uygarlık yolunda özgür ve aydınlık yarınlara taşıması nedeni ile her zaman Çağdaş ve Bilimsel Düşünce Sistemidir.

Emperyalistlerin, işbirlikçilerinin, Ortaçağ artıklarının, bölücülerin Atatürk’ü anmalarını ve anlamalarını beklemiyoruz.

Türk Milleti’nin, Atatürk’ü çok iyi andığını ve anladığını, O’na duyduğu sevgisinin büyüklüğünden, saygısının sonsuzluğundan biliyoruz.

Türk Milletinin, sonsuz Atatürk sevgisi ve saygısı, Cumhuriyeti ve Devrimleri, emperyalizm uşağı iç ve dış Karşı Devrim güçlerinin “Din kisvesi altındaki küfür ve melanetinden” mutlaka koruyacak, ülkemizi "Şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi” yapmaya çalışan hainleri ve sahiplerini yine hüsrana uğratacaktır.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, tarihin en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yitirişimizin 87. yıl dönümünde de minnetle, şükranla ve her geçen gün artan bir özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Saygılarımızla.”

Kaynak: BÜLTEN