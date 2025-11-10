Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Konak Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Acemler istikameti, batçık girişi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, batçık girişinde bulunan 16 S 4592 ve 16 JVV 78 plakalı araçlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan İlyas A., Rümeysa A., Berat D., Umut K., Eren K., Sude S., Safiye Nur G. ve Rabia Ö. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, kazanın oluşumunda 09 APF 441 plakalı araç sürücüsü Berat D.'nin kusurlu olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaza nedeniyle İzmir Yolu Caddesi bir süre kısmen trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.