Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Balıkesir'de kısa süre içinde altı ayrı sarsıntı kaydedildi. İlk deprem saat 10.08’de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin yerin 13.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bu sarsıntının ardından bölgede artçı depremler devam etti. İkinci deprem 1.7 büyüklüğünde olup 10.11’de, 11.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

Üçüncü deprem 2.6 büyüklüğünde ve 5.4 kilometre derinlikte ölçülürken, 10.14’te meydana gelen bir başka deprem 2.8 büyüklüğünde kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda bir diğer küçük sarsıntı da 1.7 büyüklüğünde yaşandı.

Son deprem ise 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti.