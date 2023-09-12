Bayrampaşa Belediyesi, toplam 3 ili kapsayan şehir dışı kültür gezilerini yeniden başlatıyor. Çanakkale ile başlayacak gezilerin Bursa ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Gezilere 15-75 yaş aralığındaki sadece Bayrampaşa’da ikamet eden vatandaşlar katılabiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları ikinci kez Çanakkale, Bursa ve Edirne’yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. 16 Eylül Cumartesi günü Çanakkale ile başlayacak gezilerin daha sonra Bursa ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor. Çanakkale gezisi kapsamında, alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilebilecek. Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılacak ve öğle yemeği verilecek.