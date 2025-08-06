Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından, bu hafta başında açıklanan temmuz enflasyonunun da beklentilerin altında kalması, yeni indirimlerin önünü açtı. Yıllık enflasyonun %33,50 seviyesine gerilemesiyle birlikte, TCMB’nin Eylül ayında 300 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi güç kazandı.

Mevcut durumda politika faizi %43,00 düzeyinde bulunuyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, faiz oranının önümüzdeki ay %40,00 seviyesine kadar inmesi mümkün görünüyor.

KREDİLER DE HAREKETLENDİ

Faizlerdeki düşüş beklentisi, kredi piyasasında da yakından izleniyor. Özellikle tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ihtiyaç kredisi faizlerinde hareketlilik gözlenmeye başladı. TCMB’nin faiz indiriminin ardından birçok banka, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirime gitmeye başladı.

Genellikle 12, 24 ve 36 ay vadeyle tercih edilen ihtiyaç kredilerinde, her vade için farklı faiz oranları öne çıkıyor.

1 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 1 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,59

-QNB: %3,64

-Getir Finans: %3,65

-ING: %3,79

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 12 ayda geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL

2 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 2 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %3,39

-ING: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-Garanti BBVA: %3,49

-On Dijital: %3,49

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 2 yıl vadede geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık taksit: 8 bin 543 TL

-Toplam geri ödeme: 205 bin 763 TL

3 YIL VADELİ İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Ağustos 2025 itibarıyla bankalarca 3 yıl vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-ING: %2,99

-QNB: %3,04

-Alternatif Bank: %3,09

-Garanti BBVA: %3,29

-TEB: %3,39

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 125 bin TL’nin 3 yıl vadede geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 280 TL