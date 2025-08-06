Edinilen bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Onur S.(33) yönetimindeki 16 KOU 55 plakalı otomobil Fulla Kavşağından dönüş yapmak istediği sırada, Alanyurt istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yusuf Hakan Y.(23) yönetimindeki 16 ALC 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ