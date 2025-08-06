Kamu görevlilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma, ehliyet ve kimlik kartı düzenlenmesine ilişkin soruşturma devam ederken, devletin tüm birimleri elektronik sistemlerine sızma olup olmadığını tespit etmek için kapsamlı bir inceleme başlattı.

Buna göre, her kurum elektronik sistemlerinin güvenlik duvarlarını sızmalara karşı güçlendirmeye başladı. Kamuda yapılan siber saldırı tatbikatlarının sıklığı da artırıldı. Ayrıca, mart ayında Meclis’ten geçen Siber Güvenlik Yasası kapsamında alınacak önlemlerin hızlı bir şekilde uygulanması planlanıyor.

ETKİN TEDBİR ŞART

Yasa çerçevesinde kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığını artırmak, siber saldırılara karşı koruma sağlamak, saldırıları tespit etmek, olası saldırıları önlemek ve etkilerini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak üzere çalışmalar yürütecek.

AK Parti’nin hukukçularından Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bir an önce bu tür çalışmaları çok daha sıkı koordine edip özellikle e-Devlet gibi kamu altyapılarına her türlü sızmayı önleyecek, sızanlarla çok etkin ve caydırıcı mücadele edecek ve teknolojik altyapıyı koruyacak tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

15 YIL HAPİS TALEBİ

Özkaya ayrıca, Türkiye’de zaman zaman tartışma konusu olan sınav sorularının çalınmasına yönelik iddialara karşı da yeni düzenleme yapılmasını teklif ederek, “Sınav sorusunu çalan kişilerin TCK’nın sadece sahtecilik/dolandırıcılık gibi genel hükümleri ile değil özellikle bu alanda münhasır bir düzenleme yapılarak çok daha ciddi cezaların tercih edilmesini ve en az 15 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.