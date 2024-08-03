Bayrampaşa’da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer’i direksiyon başındayken silahla vurup yaraladı. Saldırgan kardeş, Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeşler Rahmi Tamer (43) ile Raif Tamer (40) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Abisini direksiyon başında vurdu

Raif Tamer, bu sabah saatlerinde uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisi Rahmi Tamer’in kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer belinden çıkardığı silahı abisi Rahmi Tamer’e doğru ateş açtı. Araca kurşun yağdıran kardeş, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri mahalleliyi ayağa kaldırdı

Silah seslerinin duyulması üzerine panik yaşayan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi Tamer’e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahmi Tamer’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Abisini vurduktan sonra kaçan kardeş Rahmi Tamer ise önce Tekirdağ’a oradan da Bulgaristan’a kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.